La Russie est à quelques mètres de la victoire. Son vaccin anti Covid-19, qu'elle promet d'industrialiser dès le mois prochain, sera enregistré ce mercredi. Il s'agit d'un vaccin élaboré conjointement par le ministère de la Défense et le Centre d'épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa. Si tout se passe comme prévu, le vaccin sera administré, dans un premier temps, au corps médical et aux personnes âgées avant d'être par la suite généralisé. Pour rappel, les résultats des tests cliniques de ce premier vaccin russe contre le Covid-19 avaient, selon le ministère russe de la Défense, témoigné de sa «sécurité» et «bonne tolérance». Les vaccinés avaient fait l'objet d'un examen final le 3 août et montré «une réponse immunitaire claire». Chose qui a fait renaître l'espoir mondial.