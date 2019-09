Le prochain vainqueur de la Ligue des Champions 2019-2020 touchera une prime de 19 millions d’euros et son adversaire, 15 millions d’euros, des sommes identiques à celles de la saison dernière, a indiqué l’Union européenne de football (UEFA). Chacune des 32 équipes qui débutera la phase de groupes, mardi et mercredi, encaissera d’entrée un chèque de 15,25 millions d’euros, selon les chiffres communiqués par l’UEFA. En phase de groupe, chaque victoire rapporte 2,7 millions d’euros et un match nul 900 000 euros.

Ensuite, les dotations augmentent logiquement avec les matchs à élimination directe de la Ligue des champions. Se qualifier en 8es de finale rapporte 9,5 millions d’euros. Atteindre les quarts de finale, 10,5 millions d’euros supplémentaires et les demi-finales, 12 millions d’euros. Le grand vainqueur de la C1 peut alors toucher un pactole de 82,45 millions d’euros en revenus sportifs.