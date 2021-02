À la veille du 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie, l'ambassade de la République du Venezuela à Alger tient à réaffirmer son soutien à la cause sahraouie. À cet effet, une visioconférence sera organisée par l'Institute Simón Bolívar de Solidarité avec les peuples (ISB), la brigade vénézuélienne de solidarité avec le peuple sahraoui et les organisations de solidarité d'Amérique latine et des Caraïbes. L'événement aura lieu ce jeudi 25 février à 15 heures, via la chaîne YouTube suivante: ISB_VE OU REDALBATV