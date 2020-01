Algérie poste (AP) a annoncé le lancement au niveau de ses bureaux de poste du service de virement de compte à compte au moyen d’un chèque postal. Ce nouveau mode de virement permettra à tout titulaire de compte courant postal (CCP), «d’effectuer dans n’importe quel bureau de poste un virement instantané et sécurisé, depuis son compte au profit du compte d’un bénéficiaire, sur la simple présentation d’un chèque postal et d’un justificatif d’identité», a précisé l’AP dans un communiqué. Le virement de compte à compte moyennant un chèque postal est «admis entre les comptes CCP de personne physique à personne physique, de personne physique à personne morale, et de personne morale à personne morale (uniquement au niveau des Recettes principales)», a ajouté AP, soulignant que «les virements de personne morale à personne physique ne sont pas autorisés». Ce service permet au titulaire d’un compte courant postal de «procéder à un ou plusieurs virements, sans toutefois dépasser un montant total journalier cumulé de

200,000,00 DA», selon la même source.