Des chercheurs aux Etats-Unis sont parvenus à éliminer durablement le VIH, le virus responsable du sida, chez certaines souris infectées grâce à une combinaison de techniques, une avancée toutefois très loin d’une possible application chez l’homme, selon une étude publiée cette semaine dans la revue Nature. Les auteurs de l’étude (Prasanta K. Dash, Rafal Kaminski et Ramona Bella) qui travaillent à l’université du Nebraska et à la Temple University de Philadelphie, ont combiné deux technologies de pointe pour tenter d’éradiquer le virus chez des souris de laboratoire. Leur but était de lutter contre le phénomène de résurgence du VIH, car dans les thérapies actuelles faisant appel aux antirétroviraux, le virus reste contenu dans l’organisme sous forme latente, à divers endroits, et se réactive si le traitement s’interrompt, ce qui nécessite de le prendre à vie.