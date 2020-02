Pour faciliter le déplacement des touristes et des investisseurs, l’Algérie compte introduire le visa électronique (e-visa).

«Notre réseau diplomatique et consulaire sera également investi d’une mission permanente d’attraction des investissements étrangers, de promotion du marché algérien, de promotion de la destination touristique Algérie», affirme le Plan d’action du gouvernement. «A cet égard, il y a lieu de relever l’importance d’une refonte des procédures de délivrance de visas, notamment au profit des hommes d’affaires et des touristes, l’objectif étant de parvenir à mettre en place un système de visa électronique (e-visa)», précise le texte approuvé par le Conseil des ministres. Aucune date n’a été précisée pour l’introduction du e-visa.