Ces deux sujets font office de programme électoral pour beaucoup de candidats à la candidature. Après les candidats farfelus qui font ce genre de promesses aux jeunes Algériens s’ils décrochaient la magistrature suprême, voici le tour des candidats que l’on croyait plus ou moins sérieux ! Le candidat à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, président du parti Mouvement El Bina, a promis si les Algériens l’éliront président, de leur permettre de voyager sans visa dans 100 pays. Un autre est passé sur la chaîne de TV El Djazaïria One pour promettre de marier tous les jeunes ! On n’est pas sorti de l’auberge…