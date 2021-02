Ce n'est plus un tabou, on en parle désormais dans les travées de l'Assemblée française. Il s'agit du voile islamique. Lors des débats sur le projet de loi portant sur le séparatisme islamiste en France, la députée Lrem, Souad Zitouni, a défendu l'islam et le voile devant l'Assemblée nationale. Pendant l'examen de ce projet de loi, cette élue de la première circonscription du Vaucluse, a défendu l'islam en estimant que tous les débats de l'Assemblée ne visent que la religion musulmane. «J'ai l'impression d'être depuis tout à l'heure devant un tribunal, le tribunal contre l'islam et les musulmans», avait-elle dénoncé.

Souad Zitouni est née en Algérie en 1974, a rejoint la France avec ses parents à l'âge de 4 ans. Elle étudie à l'université d'Aix-en-Provence où elle obtient une maîtrise de droit public et un diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion des collectivités locales.