C'est la grogne au Makhzen. Nos voisins de l'Ouest affichent leur colère sur les réseaux sociaux. Ils appellent même à rompre toute relation avec l'Algérie. D'autres exigent le rappel de l'ambassadeur du Maroc à Alger et la convocation de son homologue algérien à Rabat. La raison? Une émission satirique diffusée par la chaîne de télévision Echourouk. Une sorte des fameux «Les Guignols». Apparemment, nos voisins de l'Ouest auraient perdu leur sens de l'humour. Ils n'ont pas apprécié que leur Roitelet soit présenté en guignol. «Crime de lèse-majesté», s'indignent nos voisins de l'Ouest chez qui on ne badine pas avec le monarque «commandeur des croyants» et d'une moralité «irréprochable». Même la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (Fmej) a dénoncé, à partir de Laâyoune occupée (sic), «vigoureusement» le comportement «irresponsable» de la chaîne de télévision qui a diffusé une émission attentatoire à l'institution monarchique.