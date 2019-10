Le wali d’Alger, Abdelkhalek Siouda, a décidé, hier, de suspendre cinq élus de la capitale étant poursuivis en justice. Dans un communiqué diffusé et repris par les réseaux sociaux, le wali d’Alger a suspendu les présidents des Assemblées populaires communales (APC) de Béni Messous et de Gué de Constantine. Il s’agit respectivement de S. H. et M. A. Par la même décision, Siouda a suspendu également trois vice-présidents de l’APC de Gué de Constantine. Il y a lieu de préciser que plusieurs élus sont actuellement poursuivis par la justice pour des affaires de corruption, la conclusion de contrats contraires à la loi ou encore l’octroi d’indus avantages. C’est le cas dans différentes wilayas du pays, notamment Alger, Blida, Oran ou encore Sétif.