L'Agence nationale des déchets (AND) a fait paraître le premier numéro de son magazine intitulé Wastels Resource dédié à la gestion des déchets, et ce, dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Environnement liée aux déchets. WastelsResource se propose de mieux faire connaître les métiers inhérents à la gestion des déchets et de donner à voir les différents processus que connaît la matière-déchet pour devenir une matière ressource. La nouvelle publication vise également à mettre en évidence les différentes étapes que connaît l'activité de gestion des déchets pour déboucher sur une véritable économie circulaire. Le magazine ambitionne, en outre, de façon cruciale, conformément à la stratégie générale du ministère de l'Environnement, de mettre à disposition l'information et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs, comme des «leviers incontournables» dans le cadre de la concrétisation de ses objectifs environnementaux à l'horizon 2035.