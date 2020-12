La professeure Leila Mekhnach a été installée dimanche dernier à la tête de l'Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable à l'université de Batna II (Mustapha Benboulaïd). Organisée à l'université de Batna II, la cérémonie d'installation a été présidée par le directeur général de l'enseignement et de la formation supérieurs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Boualem Saïdani, en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud, des recteurs des universités Batna I et II, et nombre de cadres de l'école. L'accent a été mis, à cette occasion, sur l'importance de cette école dédiée à la formation dans le domaine des énergies renouvelables et propres. Première du genre au niveau national, l'école qui porte le nom du chercheur et ancien ministre de l'Enseignement supérieur, feu Abdelhak Bererhi, avait été inaugurée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad lors de sa dernière visite dans la wilaya de Batna le 21 octobre dernier