Ambitieuses perspectives de la société française Business France dans le secteur touristique en Algérie. Cette société projette d'organiser plusieurs rencontres, au mois d'octobre prochain à Alger, avec des partenaires algériens, selon le quotidien francophone Liberté. Business France sera dans plusieurs villes du pays, dont Alger et Oran, pour discuter de la relance de 900 projets touristiques avec des chefs d'entreprise et partenaires nationaux. Cette société, qui a une large couverture mondiale avec 87 bureaux dans 124 pays et 1 500 collaborateurs, travaillant dans le domaine de l'accompagnement et le développement des entreprises et investisseurs étrangers, vient à la rescousse d'un secteur gravement malade. Cette prochaine rencontre permettra d'examiner plusieurs dossiers concernant les manques du marché algérien, comme l'ingénierie hôtelière et les équipements divers, dont l'hébergement, la restauration, la cuisine, la buanderie, les spa, les équipements, les espaces sportifs, en sus des e-solutions et de la formation.