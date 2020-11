Prendre ses désirs pour des réalités. Le représentant à l'APN de la Communauté nationale pour la circonscription de Marseille en France, Samir Chaâbna, se laisse persuader que l'ouverture des frontières nationales et la reprise des vols de/vers l'Algérie ne sont guère aussi lointaines qu'on le pense.

Dans un live Facebook, Samir Chaâbna a affirmé que les navires commencent à reprendre service. Même s'ils ne transportent, pour l'instant, que les véhicules et marchandises, cela n'empêche pas Samir Chaâbna de pressentir une ouverture imminente des frontières de l'Algérie et une reprise des vols. Et même dans le cas d'une absence d'un retour complet à la normale, les opérations de rapatriement reprendront très prochainement, selon l'élu à l'APN. Une manière de reprendre du poil de la bête, auprès de la communauté algérienne établie en France, en prévision des prochaines législatives. Ce député, qui avait refusé de renoncer à sa nationalité française, a basé ses explications sur le fait qu'il existe beaucoup de ressortissants algériens en France dont les enfants sont scolarisés en Algérie, la présence de beaucoup de nos cadres immobilisés à l'étranger, dont des enseignants universitaires sortis pour motif de formation de perfectionnement, ainsi que d'innombrables entrepreneurs et hommes d'affaires. Des considérations, selon Samir Chaâbna, que le gouvernement prendra en considération pour rouvrir les frontières. Décidément!