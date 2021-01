Dans le cadre de la campagne DAS 2020, allant du 1er au 31 janvier 2021, visant une bonne prise en charge de ses usagers, la Cnas agence d'Alger assurera l'activité au niveau du siège de l'agence sis au 9 et 11 avenue du 1er novembre, durant ce week-end du 29 et 30 janvier 2021. Cette mesure offre une chance aux employeurs n'ayant pas encore déposé la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS 2020), ou ayant des difficultés à envoyer la DAS en ligne via le lien: http://télédeclaration.cnas.dz, d'effectuer le travail en question dans des conditions meilleures. Cette initiative leur permettra d'éviter le dépôt à la dernière minute, le travail dans la précipitation et également les chaînes interminables. Ce qui disconvient, notamment avec les mesures de sécurité contre la propagation du coronavirus.