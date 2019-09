Afin de servir et de satisfaire ses clients, Algérie télécom s’engage à être à leur service le jour de l’Achoura, en mobilisant des brigades commerciales et techniques qui assureront une permanence de 10h00 à 15h00, afin de garantir la continuité du service, et la maintenance du réseau tout au long de ce jour férié. Les principales agences commerciales concernées par la permanence pour la wilaya d’Alger sont : Hussein Dey, Bordj El Kiffan, Kouba, Aïssat Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Chéraga, Bab El Oued et Zéralda, El Biar, ainsi que les agences commerciales des chefs-lieux au niveau des autres wilayas.

Les agences de chef-lieu des wilayas de la région sud assureront la permanence de 8h à 12h.