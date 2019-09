Le phénomène des agressions physiques contre les personnels des établissements de santé a connu une hausse effarante : 1922 cas d’agressions physiques et 27 909 agressions verbales ont été en effet enregistrées rien qu’au premier semestre de l’année 2019. Ce qui a conduit les responsables des structures sanitaires à réagir vigoureusement en estant en justice les auteurs de ces actes inqualifiables. Mais, en attendant la réalisationimprobable de recherches psychosociologiques sur ce phénomène, il faut bien admettre que les conditions d’accueil et de soin des patients dans les établissements publics sont des plus critiquables et ne peuvent assumer la comparaison avec celles du secteur privé.