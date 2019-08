C’est la nouvelle tendance, en tout cas elle fait son petit bonhomme de chemin. De plus en plus d’Algériens changent de destination touristique et vont vers des pays plus cléments au plan de l’attribution des visas. « On a décidé de ne plus nous rendre vers des pays qui ne veulent pas de nous, qui nous empoisonnent la vie avec leurs histoires de visa. Au final on paye plus, on va chez des gens qui nous prennent de haut et sans aucun dépaysement. Ça suffit ! On a décidé que ça change !», affirment ces Algériens qui sont allés à la découverte de l’Afrique. Ils se sont rendus cet été à Zanzibar en Tanzanie. Ils reviennent heureux et merveilleusement séduits par cette découverte et tenez-vous bien à moindre coût ! Zanzibar est un archipel de l’océan Indien situé en face des côtes tanzaniennes, formé de trois îles principales (Unguja, Pemba et Mafia) et de plusieurs autres petites îles.