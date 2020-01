Selon la dernière étude du Consumer Lab d’Ericsson, «l’utilisation de l’Internet mobile (2G, 3G et 4G) est en nette croissance durant les deux dernières années, en Algérie, notamment dans les places publiques, avec une ‘‘forte’’ consommation de vidéos». L’étude soutient que l’utilisation des applications mobiles est passée du simple au double durant la même période. «4 personnes sur 10 se connectent à leurs applications plus de 30 fois par jour contre deux personnes sur 10 auparavant», a-t-on indiqué. Parmi les différentes activités des utilisateurs, figurent la connexion aux réseaux sociaux, la navigation sur le Net, la messagerie instantanée et le visionnage de vidéos de courte durée. Selon Ericsson, 55% des utilisateurs de smartphones regardent des vidéos à l’école et au travail, 47% dans les transports publics, 42% au niveau des places publiques et 32% à la maison. L’étude menée au cours de l’année 2019 sur le comportement des utilisateurs des nouvelles technologies a touché six grandes villes d’Algérie, à savoir Alger, Blida, Constantine, Sétif, Oran et Ouargla. Elle a couvert un échantillon de 1000 personnes âgées entre.