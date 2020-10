Relâchement. Les appels des experts qui demandent aux citoyens de rester vigilants face au coronavirus, pour éviter une éventuelle reprise de l'épidémie, semblent depuis quelque temps tomber dans les oreilles de sourds! De plus en plus de personnes ne portent plus leur masque, et ne respectent pas la distanciation physique dans les moyens de transports en commun publics et privés. Le brouhaha habituel «règne», dans les transport privés. L'ambiance est quasiment la même que celle d'avant le Covid-19. On se demande où est passé le contrôle. C'est ce que nous avons pu constater, hier, de visu au niveau de plusieurs stations de bus, lors d'une virée effectuée à Alger-Centre.