Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement algérien et le programme international d’aide à la formation en matière d’enquêtes criminelles (Icitap) du ministère de la Justice américain, la cinquième et dernière édition des séminaires « police forensique/judiciaire » organisés par Icitap a eu lieu à l’hôtel Hyatt Regency Airport d’Alger du 5 au 7 novembre avec la coopération de représentants de la Gendarmerie nationale algérienne, de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) et du ministère de la Justice. Les séminaires visaient à assurer une communication régulière et une collaboration continue entre les spécialistes de la forensique, la police judiciaire, les procureurs et les juges pour aboutir à un processus judiciaire juste, efficace, défendable et de qualité.