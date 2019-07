Une majorité d’Américains n’a pas confiance dans les médias et ils sont encore plus nombreux à ne pas croire le gouvernement ni la classe politique, selon un sondage. Selon l’enquête du centre de recherches Pew, 61% des personnes interrogées pensent que la presse ignore volontairement des affaires importantes tandis que 69% estiment que le gouvernement fédéral cache intentionnellement des informations importantes au public. Près de deux-tiers des sondés disent qu’il est difficile de démêler le vrai du faux dans les déclarations des responsables politiques, et ils sont près de la moitié quand il s’agit d’informations diffusées sur les réseaux sociaux. L’une des causes du manque de confiance dans le gouvernement est le président Donald Trump lui-même pour 14% des sondés.