Les années 2030 seront nettement pires que les années 2020 en matière de réchauffement climatique, selon des scientifiques qui prévoient davantage de catastrophes. «Les années 2030 seront nettement pires que les années 2020», assure Kim Cobb climatologue à Georgia Tech, dans un communiqué repris par la revue FuturaScience. «Et d'ici 30 ans, nous devrions avoir à subir des catastrophes climatiques deux fois plus nombreuses et plus intenses que celles que nous vivons aujourd'hui», selon la même source. La revue rappelle que cette année 2020 a commencé avec des incendies en Australie.

« Nous avons eu des records de températures, 38° C en Sibérie. L'Amazonie a elle aussi connu des incendies d'une ampleur qui n'avait pas été vue depuis une quinzaine d'années», ajoute la revue.