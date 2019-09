Les participants aux travaux de la rencontre régionale centre de l’ordre des architectes ont mis en exergue, hier, à Médéa, l’impératif d’une révision des honoraires et des contrats d’architectes relatifs à la commande publique, dans le souci de réduire l’impact de la conjoncture difficile à laquelle fait face la profession. Les membres du conseil de la région Centre, issus de 13 wilayas, ont jugé primordial d’apporter des correctifs aux anciens textes réglementaires de façon à les adapter avec la nouvelle conjoncture économique et permettre ainsi de préserver la profession des effets de la crise qui secoue, depuis quelques années, le secteur de l’habitat et de l’urbanisme.