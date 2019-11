C’est l’extase chez une trentaine de souscripteurs pour l’acquisition d’un logement auprès d’un des plus grands promoteurs immobiliers de la place d’Alger, lorsqu’ils découvrent que leurs appartements, dûment financés depuis des mois, font finalement l’objet d’un changement de site. Après plus d’une année d’attente, les clients du site 154 Logements de Chéraga, apprennent du jour au lendemain, que le promoteur a décidé de les affecter sur un autre site, en l’occurrence, une résidence située à Ouled Fayet. Ils sentent l’arnaque et décident de mener leurs investigations, le résultat est effarant, ils apprennent officieusement, que leur résidence initiale a été vendue. Au demeurant, ils se retrouvent sans alternatives et désarmés du fait qu’ils ne peuvent ester en justice le promoteur, car les poursuites pourraient s’avérer interminables et se heurtent au fait accompli d’ accepter de se loger dans une résidence qu’ils n’auraient pas choisie.