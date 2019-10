La maison de l’espoir et de la solidarité, un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes, a été mise en service dans le pôle urbain Hamla 1 de la ville de Batna. Le centre représente l’un des rares centres à l’échelle nationale destinés à la prise en charge de cette catégorie d’enfants, selon les explications fournies au wali de Batna, Farid Mohammedi, qui a présidé la mise en service de cette structure. Ce centre dispose de salles pour le traitement, le soutien psychologique, l’évaluation pédagogique, psychomotrice et comportementale, mais aussi d’un encadrement composé d’orthophonistes, de spécialistes en psychologie clinique, d’un psychiatre et d’éducateurs.