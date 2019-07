Le personnel de l’aéroport de Barcelone observe jusqu’à aujourd’hui, une grève de travail pour dénoncer les conditions de travail, laissant supposer l’annulation de près de 1000 vols. La compagnie espagnole Vueling, appartenant au groupe britannique IAG, a annoncé hier qu’elle annulait 112 vols à destination ou en provenance de Barcelone à cause de la grève du personnel au sol d’Iberia, compagnie appartenant au même groupe. Le mouvement pourrait avoir une répercussion beaucoup plus importante car les 2700 employés au sol appelés à faire grève les 27 et 28 juillet «offrent leurs services à 27 compagnies à l’aéroport de Barcelone», a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué. Le nombre de vols affectés pourrait être de l’ordre de 1000 pendant la période de grève prévue.