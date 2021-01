La reprise des vols internationaux d'Air Algérie ne se fera pas de sitôt. Et pour cause! Selon certaines informations, une telle éventualité est à écarter tant que 80% des Algériens ne seront pas vaccinés contre le coronavirus. Un seuil relatif à l'immunité collective. Ce n'est qu'ainsi qu'Air Algérie pourra reprendre ses vols internationaux, notamment avec les pays les plus touchés par le coronavirus et ceux où la nouvelle souche du virus est observée. Une condition à même de protéger les Algériens de la contagieuse épidémie. Cependant, la décision de la réouverture des frontières aériennes, terrestres et maritimes relève du président de la République. D'autant que la date de vaccination n'est toujours pas connue.