Un comité scientifique et technique qui aura pour mission la préparation du colloque national sur la réhabilitation des balcons de Ghoufi et de l'hôtel adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le 18 avril, a été installé au siège du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA). Cette rencontre qui verra également la participation des différents établissements et instances spécialisés dans le domaine du tourisme et du patrimoine traditionnel, de la société civile, ainsi que des autorités locales, est une opportunité pour chercher «les mécanismes à même de promouvoir ces balcons archéologiques et historiques, à travers leur rénovation et leur réaménagement, outre la prise en charge, la réhabilitation et la modernisation de l'hôtel adjacent, tout en prenant compte de son cachet architectural authentique qui caractérise cette région». Intervenant lors de cette rencontre, des spécialistes et experts ont souligné l'importance de la prise en charge du patrimoine culturel et civilisationnel qui représente l'identité et l'histoire de l'Algérie, ce qui implique sa réhabilitation et son exploitation dans le domaine du tourisme.