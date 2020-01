La Société Algeria Koréa marine service (Sakomas), spécialisée dans la construction de bateaux de pêche, a décroché un marché d’exportation de ses produits vers l’Afrique, selon le P-DG, Nor El Islam Benaoudia. Une première commande pour la fabrication de deux bateaux de pêche de 14 mètres a été reçue par ce constructeur pour un client mauritanien, les embarcations sont en cours de construction au chantier naval d’Azeffoun. Les premiers bateaux du chantier, entré en production en 2015, sont des embarcations de pêche type « petits métiers» de 12 à 14 mètres de long. Au total, 10 bateaux de pêche de 12 à 19 mètres, ont été construits au niveau de ce chantier naval pour des clients de Béjaïa, Alger et de l’Ouest du pays, entre 2015 et 2019. En mars 2016, Sakomas a construit le plus grand bateau en fibre de verre. Il s’agit d’une embarcation de 19 m de long, le «TARI», commandé par un client de Bejaïa, sachant que « la technique de construction des bateaux de pêche en fibre de verre a été acquise par Sakomas grâce à une convention avec la société sud-coréenne Hyundai, sur le transfert du savoir-faire et la formation.