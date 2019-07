Une consommation modérée de lait et de produits laitiers allégés réduit le risque de développer plusieurs maladies, dont le diabète de type 2 ou le cancer colorectal, écrit Medical Xpress, se référant aux travaux de chercheurs espagnols. Ayant analysé 14 études consacrées aux qualités préventives du lait, des chercheurs de l’université de Grenade et de l’université Complutense de Madrid ont conclu que consommer cette boisson et des produits laitiers allégés avec modération pouvait empêcher le développement de nombreuses maladies, relate Medical Xpress. Il s’agit, par exemple, du syndrome métabolique, du diabète de type 2, du cancer colorectal ou de celui de la vessie, affirment les spécialistes. Selon eux, le lait et les produits laitiers contiennent de multiples nutriments et contribuent à respecter les besoins nutritionnels en protéines, calcium, magnésium, phosphore, potassium, zinc, sélénium, vitamine A, etc. Les chercheurs ont également découvert qu’une plus grande consommation de produits laitiers a un lien avec la diminution du risque de fracture des vertèbres.