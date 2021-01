Suite au blocage de plusieurs véhicules à la sortie de la région touristique de Tikjda le 1er janvier, et dans le but de garantir «la sécurité des citoyens», la wilaya de Bouira a annoncé, dans un communiqué rendu public, l'interdiction de l'accès à la région montagneuse de Tikjda aux transports de voyageurs et aux motocyclettes. Selon la même source, le dernier blocage a été dû, «au grand nombre de visiteurs qui étaient partis passer le premier jour de l'année dans cette région touristique», et ce, «malgré l'interdiction de tout type d'événements». La wilaya a indiqué que les transports, tous types confondus, seront désormais interdits de rouler dans la région d'El Makam sur la Route nationale n°33. Le communiqué, a ajouté qu'en prévision des pluies orageuses accompagnées de chutes de neige, une équipe spéciale a été déployée pour assurer la protection et la sécurité dans la région. L'équipe comprend, entre autres, un véhicule de communication, deux ambulances, un camion de pompier et un groupe de 27 éléments de la Protection civile.