Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a affirmé, lors d'une séance plénière au Conseil de la nation, que les bureaux de change seront destinés uniquement aux étrangers et non aux résidents algériens lesquels n'ont pas le droit d'effectuer le change.

«Dans les pays voisins, ces intermédiaires financiers ont été créés pour répondre aux touristes», a expliqué le ministre, soulignant que c'était illégal de vendre la devise aux résidents algériens via les bureaux de change. Des précisions tendant à encourager le marché parallèle de la devise et dévaluer davantage le dinar face aux monnaies étrangères. De ce fait, les résidents ou les nationaux seront contraints d'effectuer le change au marché parallèle. En ricochet, les cambistes de Port-Saïd et d'autres régions du pays ont encore de beaux jours devant eux.