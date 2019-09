La campagne Campus France pour une rentrée universitaire en septembre 2020 débutera le 1er novembre 2019, a annoncé Campus France Algérie dans un communiqué. Les candidats qui ont déjà un dossier ne doivent pas en créer un autre, indique la même source, qui invite les personnes qui ont perdu leur mot de passe à se rapprocher de l’espace Campus France le plus proche de chez eux à compter de cette date. Campus France Algérie organisera la quatrième édition du salon en ligne des études en France les 5 et 6 décembre 2019, sur salondz.campusfrance.org. Ce salon en ligne sera «une occasion unique d’échanger en direct avec des écoles et les universités françaises et des Alumni pour l’ensemble des étudiants sur le territoire algérien», précise Campus France Algérie.