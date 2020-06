Les producteurs d'huile d'olive, lauréats du concours international de Paris, où l'Algérie a remporté deux médailles d'or et d'argent, ont été honorés. Organisée au siège du ministère, en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekaï, la cérémonie a été l'occasion pour Kamel Rezig d'examiner, avec les opérateurs de cette filière, les voies et moyens de promouvoir la production et d'améliorer la commercialisation aux plans local et international, précise la même source. Le ministre a mis l'accent sur l'impératif d'organiser et d'encadrer cette filière en coordination avec les services du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a-t-on indiqué.