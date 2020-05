Un projet scientifique «important» visant à valoriser la ville archéologique de Tobna, qui se trouve à l'est de la RN-70 entre Barika et M'doukal (Batna) a été inscrit pour réalisation, a indiqué le directeur local de la culture Omar Kebbour. Avalisé par le comité scientifique du Centre national de recherche en archéologie (Cnra), le projet qui sera lancé «l'année en cours» comprend l'identification des principaux vestiges du site qui s'étend sur 276 hectares et la réalisation de fouilles pour révéler l'importance de cette cité et les diverses civilisations qui s'y sont succédé, a affirmé le même responsable. Le projet inclut également l'inscription d'un atelier d'une école continue de formation des étudiants en archéologie qui contribueront aux fouilles futures et l'aménagement, sur site, d'un musée en plein air, outre la restauration des principaux vestiges du site dont les thermes qui sont visibles et la publication de tous les travaux scientifiques menés, a ajouté Kebbour.