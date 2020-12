Le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, ne cache pas ses appréhensions quant à la baisse des revenus de la compagnie pétrolière. Le premier responsable de Sonatrach s'attend à une baisse de 40% des revenus provenant des ventes de pétrole et de gaz. Ces revenus devraient se situer à 21 milliards de dollars d'ici la fin de cette année contre 33 milliards de dollars en 2019. Une régression justifiée par la réduction de la production de pétrole conjuguée à la baisse des prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux et à la baisse de la consommation et de la demande de gaz en Europe. Selon Toufik Hakkar, Sonatrach a oeuvré cette année au maintien de ses équili-bres financiers en réduisant les investissements de 8 milliards de dollars à 4,5 milliards de dollars, et les coûts d'exploitation de 9 milliards de dollars à 6 milliards de dollars. En dépit de cette régression, il a souligné que Sonatrach terminera 2020 avec un résultat positif.