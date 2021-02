Une autre victime du Covid-19. La fermeture de l'espace aérien européen menace les dattes algériennes de récession. Après les hydrocarbures, la Deglet Nour est le produit le plus exporté à travers le monde. Selon les spécialistes, la production de dattes devrait franchir les 1,2 million de tonnes pour la première fois en 12 ans, soit l'année la plus productive. En 2020, la production était de 900 000 tonnes. Une production qui risque de servir de fourrage aux animaux. En effet, la fermeture de l'espace aérien algérien, depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, a été un frein pour l'exportation, d'autant que les pays de l'Union européenne ont fermé leurs frontières. La fermeture des frontières a porté un coup dur à cette filière déjà mise à mal par la désorganisation régnante accentuée par la fraude, la contrefaçon, la spéculation et la contrebande, mais aussi par la prédominance de l'informel et l'absence de perspectives pour l'industrie de la transformation dans ce secteur.

En attendant, les producteurs continuent d'avoir le blues.