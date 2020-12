Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a admis que le défaut de facturation et l'inexistence de fiches de traçabilité des produits commercialisés, «sont les facteurs les plus dangereux qui attentent actuellement à l'éthique commerciale». Rezig a indiqué que parmi les lacunes empêchant l'encadrement des activités commerciales sur le terrain, le manque de rigueur à faire respecter la réglementation et la législation en vigueur, s'agissant de l'obligation de facturation des produits, des conditions de la concurrence et d'hygiène, du respect de la salubrité alimentaire des produits et de leur conformité aux lois et aux exigences de la qualité. Il a également relevé «une méconnaissance de la législation et de la réglementation régissant les activités commerciales» de la part des professionnels, soulignant la multiplicité des intervenants dans le processus commercial et dans toutes les phases précédant l'arrivée du produit au consommateur final. Autant de défis à relever pour purifier le secteur.