L'activité touristique à Ghardaïa, source de revenus à côté de l'artisanat faisant d'elle un pilier de l'économie locale, est lourdement affectée en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, selon des professionnels du secteur.Tributaire des touristes et voyagistes internationaux et nationaux, le secteur est à l'arrêt depuis fin mars, impacté par la fermeture des espaces aériens avec l'étranger ainsi que les restrictions sur les voyages internes imposés par le protocole visant à limiter au maximum les déplacements pour lutter contre la propagation de coronavirus, a indiqué à l'APS, Saïd Benkhelifa, gérant de l'hôtel Tassili, à l'occasion de la Journée internationale du tourisme. «On était contraint de fermer l'hôtel et de mettre au chômage nos employés, en raison de cette pandémie et l'absence de touristes et voyagistes dans la région», a-t-il souligné.