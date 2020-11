Décidément, le ridicule ne tue pas. L'équipe nationale de football a battu, ce vendredi soir, le Zimbabwe (3-1) au stade du 5-Juillet à Alger, pour le compte de la 3e journée des qualifications à la coupe d'Afrique des nations 2021. Qu'à cela ne tienne. Un résultat loin de satisfaire l'ancien international algérien Ali Bencheikh qui a estimé que l'Algérie n'a pas créé d'occasions de buts. «Mis à part le premier et le dernier but, l'Algérie n'a pas créé d'occasions de buts», a soutenu l'ancien stratège du Mouloudia d'Alger. Inscrire trois buts en éliminatoires de coupe d'Afrique et vouloir faire la fine bouche relève de l'hystérie.