Plusieurs députés à l'Assemblée populaire nationale (APN) issus de différents partis politiques, continuent à percevoir leurs salaires. L'information a été donnée par un quotidien arabophone national qui précise qu'il s'agirait de 31 députés dont ceux du FFS, MSP, FLN, MPA et RCD.

Parmi les noms cités, il y aurait l'ancien secrétaire général du FLN et député de la wilaya de Tébessa Mohamed Djemaï, libéré dernièrement après une détention d'une année. Le nom du député FLN de Annaba Bahaeddine Tliba, qui se trouve actuellement en détention pour plusieurs accusations liées principalement au «blanchiment d'argent, dans le cadre d'une organisation criminelle» et «trafic d'influence pour l'obtention d'indus avantages».

Si l'information se confirme, il y a lieu de s'interroger sur la raison d'un tel gaspillage de l'argent du contribuable?