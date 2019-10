Dans une question écrite adressée, vendredi, à Edouard Philippe, Premier ministre français, Valérie Boyer, une députée de droite représentant la région des Bouches-du-Rhône a réclamé une position officielle de son pays au sujet de la fermeture de plusieurs églises protestantes en Algérie. La députée, connue pour ses idées proches de l’extrême droite, a chargé sa missive de contrevérités. Selon elle, le gouvernement algérien décrit la population comme «algérienne, musulmane et arabe » ajoutant «et si la Constitution reconnaît les libertés de conscience et d’opinion, les libertés de culte et de religion ne sont pas mentionnées », a-t-elle pointé. A préciser que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a déjà réagi à cette polémique en expliquant qu’aucune église activant de manière légale n’a été fermée.