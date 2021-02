Aux Etats-Unis, le Pentagone a suspendu son plan visant à faire vacciner contre la Covid-19 les détenus de Guantanamo, après un tollé provoqué par le manque de vaccins pour le personnel médical et les Américains âgés et vulnérables. «Aucun détenu de Guantanamo n'a été vacciné», a tweeté le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Qu'en sera-t-il en Algérie? Un plan de vaccination des détenus a-t-il été prévu? Les plus âgés et les malades d'entre eux seront-ils vaccinés en priorité? Cette question mérite d'être posée. Même s'il semble évident que cela ne risque pas d'arriver en Algérie car les valeurs sociales sont autres.