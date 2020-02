Dans un communiqué envoyé à notre rédaction, les membres de l’Association des diplomates algériens retraités (Adar) sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire, lundi prochain à 8h30, au siège du ministère des Affaires étrangères. Selon ce communiqué, l’ordre du jour portera sur les rapports moral d’activité et financier, la discussion et l’approbation du règlement intérieur, ainsi que l’élection de nouveaux membres pour pourvoir aux postes vacants du bureau exécutif.

Des questions diverses seront également abordées, note le même document, précisant que l’adhérent à jour de sa cotisation jusqu’en 2019 dans l’impossibilité de participer à l’événement peut se faire représenter par un adhérent remplissant les conditions de vote fixées par les statuts. Cependant, un mandant ne peut disposer que d’une seule procuration dûment signée par le mandataire et appuyée d’une copie de sa pièce d’identité.