Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis l’accent, jeudi à Alger, sur l’impératif d’inciter l’élève à la lecture et de développer les compétences d’auto-apprentissage, face au recul du lectorat dans les sociétés contemporaines. Cette initiative permettra de renforcer les connaissances, sensibiliser à l’importance de la lecture, développer l’auto-apprentissage, élargir les connaissances et enrichir le bagage linguistique et améliorer l’apprentissage de la langue arabe chez l’élève. Ce projet constitue un prolongement du programme d’action du ministère de l’Education nationale et s’adapte à sa politique qui vise à renforcer la maîtrise des connaissances de base. Le ministère de l’Education nationale a déjà pris une série de mesures pour promouvoir la lecture en milieu scolaire et améliorer le rendement des élèves.