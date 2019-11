Les Emirats arabes unis sont en train de travailler sur une sonde qu’ils comptent bien envoyer sur Mars. La mission, du nom de Al Amal, l’espoir, vient d‘être présentée au grand public, avec des expositions, des ateliers à destination des familles et des écoles de Dubai. La sonde devrait se positionner en orbite autour de Mars en 2021. La date n’est pas le fruit du hasard puisqu’elle correspond au cinquantième anniversaire de la fondation des Emirats arabes unis. La mission spatiale des Emirats espère lancer une nouvelle ère au Proche-Orient. L‘équipe travaille avec des chercheurs et des académiciens de l’université du Colorado. La sonde doit tourner autour de Mars pendant deux ans. Elle fera alors des relevés dans l’atmosphère de la planète rouge. La sonde va aussi se pencher sur le climat de la planète. Elle se penchera aussi sur les fuites de gaz comme l’hydrogène ou l’oxygène. Pour l’instant, l‘équipe ne compte que 75 émirati(e)s. Ce chiffre devrait doubler. Il y a autant d’hommes que de femmes et plus de 5 milliards de dollars ont déjà été investis dans cette mission qui veut montrer que des Arabes et des musulmans peuvent travailler sur des projets innovants, pouvant contribuer aux connaissances générales en science et en technologie.