Mauvaise surprise vendredi 10 janvier, à Perpignan pour les 25 salariés de B2S, entreprise sous-traitante d’Amazon. Le patron a déménagé la société en pleine nuit, sans prévenir ses employés, selon les informations de France Bleu Pyrénées-Orientales. Les locaux ont été vidés et les salariés se sont vu refuser l’entrée au site. En grève la veille pour dénoncer des cadences de travail «infernales», les salariés sont persuadés qu’il s’agit «d’une punition». «Vers midi, nous avons pu échanger avec le patron par téléphone. Il a proféré des menaces contre nous : «Si vous ne reprenez pas le travail, ce n’est pas la peine de revenir demain.» Nous n’avons pas voulu céder. Et ce matin, nous découvrons que notre entreprise a déménagé dans la nuit», a confié un salarié à France Bleu. «Le plus triste dans l’histoire, c’est pour moi : eux ont juste perdu un travail, mais moi j’ai perdu 25 tournées », a déclaré le patron à la radio, en jugeant qu’il avait perdu «toute autorité sur les salariés». «Une véritable mafia s’est montée dans l’entreprise et j’ai été pris en otage», se plaint-il.