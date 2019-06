Les descendants d’immigrés nord-africains de deuxième génération en France meurent plus tôt, a révélé jeudi une étude sur les niveaux de mortalité entre 1999 et 2010. Cette étude, publiée par l’Institut national des études démographiques (Ined), indique que les enfants nés en France de parents venus du Maroc, d’Algérie et de Tunisie, souffrent de surmortalité et meurent donc plus jeunes que les autres, à l’inverse de leurs parents. «Parmi les pays de l’Union européenne de plus d’un million d’habitants, la France est le pays qui compte la plus grande population de descendants d’immigrés de deuxième génération, tant en termes absolus que relatifs. En 2014, la population d’individus nés en France avec au moins un parent immigré représentait 9,5 millions de personnes, soit 14,3 % de la population totale», ont expliqué les auteurs de l’étude Michel Guillot, Myriam Khlat et Matthew Wallace.