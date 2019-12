Les exportations algériennes de ciment «atteindront 400 millions de dollars d’ici 2021», a déclaré le ministre du Commerce, Saïd Djellab, depuis la wilaya de Biskra, où il effectuait une visite de travail. Selon le ministre, les exportations algériennes du ciment, qui s’élevaient à 20 millions de dollars en 2018, ont triplé au cours de l’année actuelle pour atteindre les 60 millions de dollars. Pour Saïd Djellab, «l’Algérie, qui a actuellement une capacité de production de plus de 40 millions de tonnes par an, est capable d’exporter son ciment jusqu’à 20 millions de tonnes par an». Il a souligné, à ce propos, que l’Algérie dispose d’un «marché prometteur» dans le domaine de l’exportation du ciment, en particulier du «clinker» vers des pays d’Afrique de l’Ouest tels que la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Gabon et le Mali. Soulignant, au passage, que l’Algérie «peut répondre aux besoins de ces marchés et devenir en 2020, leur première source d’approvisionnement de cette matière».